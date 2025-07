In Siria sono ripresi gli scontri tra drusi e beduini

In Siria sono ripresi gli scontri tra gruppi armati drusi e clan beduini nel sud del Paese. Le forze governative si stavano preparando a tornare nella zona dopo un precedente ritiro dovuto a un cessate il fuoco ma l'accordo prevedeva il ritorno delle forze di sicurezza per ristabilire stabilità e proteggere le istituzioni. Migliaia di persone sono sfollate e le Nazioni Unite non riescono a fornire aiuti per i continui combattimenti. Alla periferia di Al Mazraa, la popolazione si è radunata davanti a edifici incendiati, con la situazione che resta tesa e instabile.