In salita la strada per il bilaterale russo-ucraino

È più in salita di quanto non sembrasse la strada che conduce al bilaterale russo-ucraino, a cui si aggiungerebbe in un secondo momento il presidente americano Trump. Manca, ad esempio, un "dove" e di conseguenza un "quando". Scartata la proposta di tenerlo a Mosca, avanzata dal Cremlino e rifiutata da Kiev, le soluzioni date come favorite restano Ginevra e Budapest. Secondo fonti autorevoli citate dall'agenzia Bloomberg, dopo la telefonata a Putin il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Restano in campo alternative autorevoli, come Istanbul o Ankara, con la Turchia già protagonista in veste di stato mediatore, oppure Vienna.