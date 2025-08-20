Logo Tgcom24
In salita la strada per il bilaterale russo-ucraino

Manca ancora un "dove" e di conseguenza un "quando"

di Luca Pesante
20 Ago 2025 - 20:33
È più in salita di quanto non sembrasse la strada che conduce al bilaterale russo-ucraino, a cui si aggiungerebbe in un secondo momento il presidente americano Trump. Manca, ad esempio, un "dove" e di conseguenza un "quando". Scartata la proposta di tenerlo a Mosca, avanzata dal Cremlino e rifiutata da Kiev, le soluzioni date come favorite restano Ginevra e Budapest. Secondo fonti autorevoli citate dall'agenzia Bloomberg, dopo la telefonata a Putin il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Restano in campo alternative autorevoli, come Istanbul o Ankara, con la Turchia già protagonista in veste di stato mediatore, oppure Vienna.

