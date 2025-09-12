In Lombardia suona la campanella per tutti: tutte le novità

Suona la prima campanella in Lombardia. L'8 settembre dal Nord della penisola è iniziata la riapertura scaglionata per le scuole di ogni ordine e grado. Un ritorno sui banchi, e per tanti un vero debutto, sempre carico di emozioni e curiosità. L'anno scolastico comincia questa volta con due novità: divieto di utilizzo degli smartphone anche alle superiori e nuove regole per il voto in condotta. La regola del cinque in condotta riguarda sia le medie che le superiori. Il Consiglio di Stato è intervenuto a modificare un po' il tiro alla riforma introdotta dal ministero: la bocciatura è prevista sì ma in caso di comportamento gravi e reiterati. Con il sei in condotta invece niente promozione. Servirà presentare e discutere una tesina a settembre, su temi di educazione civica indicati dal collegio docenti.

