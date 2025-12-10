Logo Tgcom24
IL rapporto Federproprietà-Censis

In Italia boom di "case dormienti": sono 8 milioni e mezzo

È un"patrimonio immobiliare vastissimo che potrebbe alleggerire la forte domanda di affitti

di Stefania Scordio
10 Dic 2025 - 19:55
01:24 

Una ricchezza enorme ma inutilizzata. È quella delle cosiddette "case dormienti", abitazioni usate saltuariamente, immobili non locati e talvolta senza allacciamenti alle reti di energia e acqua o con funzioni poco chiare. Secondo il rapporto Federproprietà-Censis sono 8 milioni e mezzo, pari a oltre un quarto delle case intestate a persone fisiche. Un patrimonio immobiliare vastissimo che potrebbe alleggerire la forte domanda di affitti, e che l'80% degli italiani vorrebbe vedere reimmesso sul mercato.

casa