In Italia boom di "case dormienti": sono 8 milioni e mezzo

Una ricchezza enorme ma inutilizzata. È quella delle cosiddette "case dormienti", abitazioni usate saltuariamente, immobili non locati e talvolta senza allacciamenti alle reti di energia e acqua o con funzioni poco chiare. Secondo il rapporto Federproprietà-Censis sono 8 milioni e mezzo, pari a oltre un quarto delle case intestate a persone fisiche. Un patrimonio immobiliare vastissimo che potrebbe alleggerire la forte domanda di affitti, e che l'80% degli italiani vorrebbe vedere reimmesso sul mercato.