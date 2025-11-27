Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
troppo umani...

In Iran lo show dei robot "finti": il video virale

La gaffe delle persone mascherate"al Kish Inox Tech Expo 2025, evento dedicato alle innovazioni nel settore finanziario

27 Nov 2025 - 15:40
00:58 

Figuraccia tecnologica per l’Iran. Al Kish Inox Tech Expo 2025, sull’isola di Kish, in Iran, un evento dedicato generalmente alle innovazioni nel settore tecnologico e finanziario sono comparsi due robot che avrebbero dovuto mostrare l’avanzata tecnologia del regime degli ayatollah. I due robot però erano interpretati da due persone travestite da androidi, che in maniera goffa cercavano di riprodurre movimenti robotici parlando in maniera meccanica.

iran
robot
video evidenza