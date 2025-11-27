In Iran lo show dei robot "finti": il video virale

La gaffe delle persone mascherate"al Kish Inox Tech Expo 2025, evento dedicato alle innovazioni nel settore finanziario
Figuraccia tecnologica per l’Iran. Al Kish Inox Tech Expo 2025, sull’isola di Kish, in Iran, un evento dedicato generalmente alle innovazioni nel settore tecnologico e finanziario sono comparsi due robot che avrebbero dovuto mostrare l’avanzata tecnologia del regime degli ayatollah. I due robot però erano interpretati da due persone travestite da androidi, che in maniera goffa cercavano di riprodurre movimenti robotici parlando in maniera meccanica.