In Iran lo show dei robot "finti": il video virale

Figuraccia tecnologica per l’Iran. Al Kish Inox Tech Expo 2025, sull’isola di Kish, in Iran, un evento dedicato generalmente alle innovazioni nel settore tecnologico e finanziario sono comparsi due robot che avrebbero dovuto mostrare l’avanzata tecnologia del regime degli ayatollah. I due robot però erano interpretati da due persone travestite da androidi, che in maniera goffa cercavano di riprodurre movimenti robotici parlando in maniera meccanica.