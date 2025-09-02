Logo Tgcom24
Nella regione del Gujarat

In India i leoni cominciano a essere un problema

Negli ultimi tempi tendono ad avvicinarsi ai villaggi, con attacchi mortali all'uomo

di Elisabetta Biraghi
02 Set 2025 - 21:53
01:27 

La presenza dei leoni in India, riuniti prevalentemente nella regione del Gujarat, comincia a diventare un problema. Prima inseriti nel Gir, il parco nazionale di oltre 1400 chilometri quadrati, negli ultimi tempi tendono ad avvicinarsi ai villaggi, e questa interazione con l'uomo si trasforma troppo spesso in attacchi mortali. Dall'inizio dell'anno, sette persone sono state uccise dai leoni indiani, portando il numero totale di attacchi mortali, in a oltre 20 in cinque anni.

leoni
india

