In Gran Bretagna è corsa allo spot natalizio

Il Grande gigante gentile, il gatto con gli stivali, le principesse delle fiabe e persino il Grinch. La corsa allo spot natalizio più bello nel Regno Unito è una tradizione ormai radicata. E quest'anno la sfida è a colpi di effetti speciali. La catena di negozi Witrose ha assoldato Keira Knightely, protagonista di un classico cinematografico delle feste, "invischiata" in una buffa love story tra le corsie del supermercato. Ma il vero senso del Natale sta negli affetti più cari, qualche volta, i più complicati. Così è grazie a un regalo ben riuscito che un padre riesce a stabilire una connessione con il figlio adolescente, chiuso nel mutismo e isolato nelle sue cuffie, anche a Natale. Non ai bambini, ma ai teenager, e alle loro famiglie, è dedicato lo spot della catena John Lewis: "Se non puoi dirlo a parole, dillo con un regalo" recita il claim della campagna, che ha colpito al cuore tanti genitori inglesi, che hanno incoronato lo spot come il più toccante di questo Natale.