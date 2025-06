In fiamme grattacielo a Dubai, evacuate quasi 4mila persone

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Non risultano vittime, mentre 3.800 persone sono state evacuate. L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, prende fuoco: nel maggio 2015, un banale incidente in cucina aveva innescato un incendio al 47esimo piano dell'edificio, che si era propagato fino al 48esimo prima di essere domato.