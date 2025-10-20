In Cina testato il nuovo treno ad alta velocità

Il treno ad alta velocità di nuova generazione della Cina, il CR450, attualmente in fase di test operativo sulla ferrovia ad alta velocità Shanghai-Chongqing-Chengdu, è pronto a stabilire nuovi parametri di riferimento a livello mondiale per le prestazioni dell'alta velocità.



Lanciato nel 2021 come uno dei 102 progetti nazionali chiave del 14° Piano quinquennale cinese (2021-2025), il prototipo CR450 è uscito dalla linea di produzione alla fine dello scorso anno e ha già infranto diversi record mondiali. Durante le recenti prove, un singolo treno CR450 ha raggiunto una velocità massima di 453 chilometri all'ora, mentre due treni che si incrociavano hanno raggiunto l'incredibile velocità relativa combinata di 896 km/h, la più alta mai registrata per l'alta velocità.



Per ottenere queste prestazioni senza precedenti, gli ingegneri hanno ripensato il design del treno. Il cono nasale è stato allungato da 12,5 a 15 metri, rendendolo più lungo, più affilato e più aerodinamico in modo da ridurre significativamente la resistenza all'aria. Il sottoscocca è ora quasi completamente chiuso, con minigonne laterali più basse e carrelli completamente coperti, che conferiscono al treno un aspetto elegante che ricorda quello di un'auto sportiva ad alte prestazioni.