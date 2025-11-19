In arrivo il Black Friday: previsti oltre 2 miliardi di spesa

Black Friday in arrivo. Il 28 novembre sarà il venerdì degli sconti. Un'abitudine che arriva dagli Stati Uniti e che negli ultimi anni è ormai diventata una tradizione consolidata anche in Italia, dove di recente ha cominciato a estendersi a tutta la settimana. Scatta così la corsa ai ribassi per scovare l'affare migliore: 35 milioni italiani sono pronti a fare acquisti, con una spesa che si prevede di oltre 2 miliardi di euro, con la consegna di 41 milioni di pacchi.