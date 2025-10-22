In 30mila ad Amsterdam per Eros Ramazzotti

Un'emozione che resta e da più di 40 anni fa cantare tutto il mondo. In 30mila per Eros Ramazzotti allo Ziggo Dome di Amsterdam. Le due serate-evento del suo "World tour gala première". Un'altra tappa di una "storia importante". Si chiamerà così e uscirà il 21 novembre il nuovo album con alcuni dei più grandi successi riarrangiati in una nuova veste e preziose collaborazioni. A San Valentino 2026 partirà il nuovo tour globale da Parigi a San Paolo, Brasile.

