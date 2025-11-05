Imprese, Roberto Nardella (Confimea) a Tgcom24: "In Manovra siano valorizzate per dare qualità"

Roberto Nardella, presidente di Confimea, a Tgcom24 ha parlato a tutto campo di Manovra, dazi e Intelligenza artificiale. "In questa fase - ha esordito - le imprese italiane devono essere al centro, devono essere valorizzate. Noi oggi cerchiamo di portare una nuova cultura d'impresa, perché l'impresa deve essere aiutata. Dire le solite cose, dire che bisogna ridurre le tasse, assolutamente sì. E questo governo lo sta comunque facendo". "Ma chiedo anche - aggiunge - che la Manovra faccia risaltare il concetto della produzione, dell'innovazione e dell'impegno che queste piccole e medie imprese mettono sul mercato".