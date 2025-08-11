Imbarcazione trascinata dalle onde si incaglia a riva, paura alle Hawaii

Una barca da diporto lunga quasi 20 metri è finita incagliata vicino al porto di Kewalo Basin, a Honolulu, dopo essere stata trascinata dalle onde. A bordo c’erano due membri dell’equipaggio, rimasti bloccati mentre lo scafo rischiava di inclinarsi su un fianco. L’incidente è avvenuto sabato 9 agosto, con mare mosso e marea bassa. Il comandante ha raccontato di aver preso due onde a poppa che hanno compromesso la rotta. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera e le squadre Ocean Safety. Rimosso il carburante per evitare rischi ambientali.