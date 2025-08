Ilary Blasi: vacanze in montagna tra natura, relax e... mucche

Ilary Blasi ha scelto ancora una volta la montagna per le sue vacanze estive in compagnia di Bastian Muller. La coppia, più affiatata che mai, ha deciso di trascorrere il mese di agosto immersa nella natura incontaminata delle Dolomiti, precisamente a Cortina d’Ampezzo, una delle mete alpine più amate dai vip e dagli appassionati di escursioni. Sui social la conduttrice tv ha pubblicato un video che ha fatto sorridere il web: prova ad accarezzare una mucca, ma poi si spaventa e scappa via tra le risate.