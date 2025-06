Ilaria Salis e l'elogio della "società meticcia"

Eppure l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che tira fuori dalla soffitta termini come "blocco sociale e politico", "materialità dei rapporti" e via dicendo, profetizza, alla fine, una società meticcia, solidale, aperta. Con un ultimo avviso, crediamo il più schietto da parte sua: "Fuck ICE", l'agenzia federale per le immigrazioni degli Stati Uniti, e un grande "vaffa" anche alla bianchezza. Sì, la bianchezza, avete capito bene, quella che un tempo era garantita dal fustino per le lavatrici.