Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-PLANET

Il vino ai tempi del climate change

Il clima sta cambiando e al momento il cambiamento climatico non influisce sui vigneti

08 Set 2025 - 11:53
02:36 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri