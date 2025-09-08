Il video shock dell'ucraina accoltellata sul treno a Charlotte

Un video shock mostra l'accoltellamento di una donna su un treno a Charlotte, negli Stati Uniti. Un senzatetto, seduto dietro la vittima, estrae un coltello e la colpisce. Subito dopo l'uomo cammina verso l'estremità opposta del treno, passando vicino ad altri passeggeri. Dall'arma del killer cadono gocce di sangue e l'uomo a un certo punto si toglie la felpa. La vittima è una 23enne, Iryna Zarutska, che si era rifugiata negli Usa per sfuggire alla guerra. L'episodio è accaduto alla fine di agosto ma il video è stato diffuso solo ora dai funzionari del Charlotte Area Transit System.