Il video dello Stato ebraico mostra il sistema di difesa aerea di Teheran

Israele attacca nella notte. Colpisce obiettivi sensibili per rispondere all'accelerazione del programma nucleare della Repubblica islamica. L'ayatollah Khamenei, che nei raid ha perso il suo consigliere politico, ha promesso che la riposta sarà dura. Il premier israeliano Netanyahu avverte: "Andremo avanti per giorni". Gli Stati Uniti assicurano di non essere coinvolti.