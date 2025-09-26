Flotilla, Tajani a Tgcom24: "Spero che l'appello Mattarella convinca i riottosi"

"Noi abbiamo fatto tutte le offerte possibili, ci auguriamo che le parole del capo dello Stato possano convincere anche i più riottosi - ha detto Tajani a proposito della proposta di mediazione rifiutata dalla Flotilla - Io mi auguro che tutti facciano appello al buonsenso. Qui si tratta di fare scelte che non facciano degenerare la situazione per aiutare la popolazione civile palestinese l'obiettivo della Flotilla era quella di aiutare la popolazione palestinese e allora si lavori per far consegnare ai palestinesi di Gaza tutto il materiale che è nelle navi che stanno al largo di Creta. Noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve. Se c'è la mediazione della Chiesa con Israele e con Cipro va benissimo" lo ha detto il vicepremier, rispondendo a chi domandava se l'Italia si aspetta che anche altri Stati facciano appelli alla Flotilla ad accettare la proposta di mediazione.