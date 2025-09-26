Flotilla, Tajani a Tgcom24: "Spero che l'appello Mattarella convinca i riottosi"

"Io mi auguro che tutti facciano appello al buonsenso. Si tratta di fare scelte che non facciano degenerare la situazione per aiutare la popolazione civile palestinese" ha dichiarato ai nostri microfoni""
"Sappiamo che è una situazione a rischio, noi l'abbiamo sempre detto, vogliamo evitare che la situazione precipiti. Non a caso c'è una nave della Marina militare, non per fare operazioni militari ma per fare interventi solo di protezione civile, in caso ci siano dei problemi che possono riguardare i cittadini italiani. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità a dare servizi anche a cittadini non italiani" ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani arrivando alla festa di Forza Italia a Telese Terme, in provincia di Benevento.
"Noi abbiamo fatto tutte le offerte possibili, ci auguriamo che le parole del capo dello Stato possano convincere anche i più riottosi - ha detto Tajani a proposito della proposta di mediazione rifiutata dalla Flotilla - Io mi auguro che tutti facciano appello al buonsenso. Qui si tratta di fare scelte che non facciano degenerare la situazione per aiutare la popolazione civile palestinese l'obiettivo della Flotilla era quella di aiutare la popolazione palestinese e allora si lavori per far consegnare ai palestinesi di Gaza tutto il materiale che è nelle navi che stanno al largo di Creta. Noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve. Se c'è la mediazione della Chiesa con Israele e con Cipro va benissimo" lo ha detto il vicepremier, rispondendo a chi domandava se l'Italia si aspetta che anche altri Stati facciano appelli alla Flotilla ad accettare la proposta di mediazione.
"Noi - ha aggiunto - abbiamo sempre soltanto cercato di agevolare ogni situazione convincendo Israele che bisognava assecondare le richieste della Flotilla per la consegna dei beni alimentari alla popolazione civile e grazie alla nostra mediazione questo oggi è possibile. Dipende dagli altri, non tocca più a noi decidere cosa fare".
"L'Italia è sempre portatrice di pace, lavoriamo perché si possa arrivare quanto prima al cessate il fuoco, e si possa incominciare attraverso una fase intermedia, a costruire lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per questo. Anche nella settimana delle Nazioni Unite il presidente del Consiglio e io abbiamo davvero profuso grandi sforzi per far sì che si possano compiere dei passi in avanti. Non è facile come non è facile sull'altro fronte, quello russo-ucraino, ma anche lì noi siamo sempre portatori di pace. Abbiamo solo uno slogan pace, pace, pace" ha detto Tajani in merito ai due fronti di guerra.
Noi abbiamo sempre detto che la scelta migliore per la Campania sarebbe quela di un candidato civico, ne parleremo con gli aleati, ma c'è tempo per fare buone scelte, e appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e matteo Salvini ci riuniremo e adermo ai cittadini della campagna la scelta miglior epossibile.
