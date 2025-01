Il vertice a Palazzo Chigi sul caso di Cecilia Sala

Un'ora di vertice a Palazzo Chigi, per trovare soluzioni sul caso di Cecilia Sala. Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario con delega ai Servizi Alfredo Mantovano e i capi dell'Intelligence. Un incontro per confermare l'impegno del governo per la liberazione di Cecilia e per un trattamento rispettoso in carcere.