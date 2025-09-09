Il temporale non ferma il percorso delle tartarughe caretta caretta

Nuova schiusa di un nido di tartaruga marina in Liguria. La scorsa notte 56 esemplari di caretta caretta hanno raggiunto il mare presso la spiaggia di Marinella di Sarzana sotto l'occhio attento dei volontari del Gruppo Ligure Tartarughe e della Società Naturalistica Spezzina che hanno vegliato sul sito riproduttivo anche in una notte di allerta meteo per temporali. Attorno alle 3.40, precisa il Parco di Montemarcello, le piccole tartarughe hanno iniziato a percorrere il corridoio che era stato creato per loro nel momento della scoperta del nido. Le uova erano state depositate il 7 luglio scorso nei pressi dello stabilimento Odessa.