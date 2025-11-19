Logo Tgcom24
FondatO da Dario D'Ambrosi

Il Teatro Patologico approda a New York e Londra

L'associazione debutterà al La MaMa Theatre con "La Commedia Divina" e sarà ospite"dell'Ambasciata d'Italia a Londra

19 Nov 2025 - 16:58
03:58 
teatro