Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
FILM CULT

Il ritorno di "Mamma ho perso l'aereo"

A 35 anni dall'uscita del film cult del Natale

di Silvia Carrera
10 Nov 2025 - 14:37
01:29 

Macaulay Culkin torna Kevin nella casa di "Mamma, ho perso l'aereo" per proteggere sua madre in uno spot negli Usa e il film torna al cinema anche in Italia a 35 anni dall'uscita

video evidenza