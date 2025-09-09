Logo Tgcom24
Il prof che sfida l'Intelligenza Artificiale: "Basta tesi con chatGpt"

Fa discutere l'iniziativa del docente universitario"Andrea Geremicca

di Thomas Trenchi
09 Set 2025 - 19:05
“Ero al computer, stavo leggendo questa tesi e mi sono detto: 'Ennesima tesi fatta con chatGpt', e mentre lo dicevo anch’io la stavo controllando con chatgpt, un paradosso, un esercizio in cui né io né lo studente stavamo imparando qualcosa". Così Andrea Geremicca, professore universitario a Roma e direttore dell’Istituto europeo di innovazione per la sostenibilità, ha pubblicato un post social che fa discutere: "Troppe tesi fatte con chatGpt. Da ora in poi - dice - accetterò soltanto progetti originali degli studenti".

