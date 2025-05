Il principe Louis colpisce ancora: imita George mentre si sistema i capelli ribelli

Nel corso delle solenni celebrazioni a Londra per l'ottantesimo anniversario del Giorno della Vittoria, tra uniformi impeccabili, pioggia sottile e omaggi ai veterani, il protagonista inatteso è stato ancora una volta il principe Louis. Il figlio minore di William e Kate ha regalato un momento di leggerezza diventato virale: durante la parata, ha affettuosamente preso in giro il fratello maggiore George imitando in modo esagerato il suo gesto di sistemarsi i capelli scompigliati dal vento. Seduto tra il padre e il fratello, Louis ha strappato un sorriso a molti e lasciato George visibilmente spiazzato, in una scena spontanea e divertente che ha conquistato le telecamere e il pubblico.