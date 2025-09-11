Il principe Harry ha incontrato re Carlo

Harry e Carlo, insieme. La distensione, dopo il lungo gelo. Il principe ribelle ha incontrato il re a Clarence House, residenza ufficiale del sovrano, e per 55 minuti sono stati solo padre e figlio, in questo primo, storico, incontro chiarificatore davanti a una tazza di te'. "Non mi perdoneranno mai per il libro che ho scritto - le parole confidate alla Bbc all'indomani della sconfitta in tribunale mesi fa nella sua battaglia per riavere la sicurezza - ma desidero una riconciliazione, la vita è troppo preziosa". Con questo pensiero il principe Harry era atterrato lunedì a Londra, nel giorno del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta, per farle visita alla cappella di San Giorgio a Windsor. Aveva poi preso parte ad alcune iniziative benefiche, charity che Harry ha da sempre a cuore. Un incontro, per quanto sognato da chi non ha mai perdonato al principe la fuga in America, per nulla scontato.