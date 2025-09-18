Logo Tgcom24
Il prete finisce la messa e... benedice la Salernitana

Don Roberto Faccenda è un grande appassionato di calcio, anche in chiesa

18 Set 2025 - 13:52
00:47 

"Abbiate a cuore le sorti della Salernitana. Il Signore sia con voi": può sembrare strano a qualcuno ma questa è la parte finale della messa di Don Roberto Faccenda. il parroco è noto per essere un grande appassionato di calcio (partecipa anche a trasmissioni sportive) e la sua squadra del cuore trova spazio anche nella benedizione in chiesa. Pochi minuti prima dell'inizio del campionato, il parroco ha voluto ricordare ai suoi fedeli di tifare, da casa o allo stadio, prima di andare in pace, ovviamente. In fondo si tratta sempre di una questione di fede.  

