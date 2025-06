Il nostro inviato dal sud di Tel Aviv colpita dai missili iraniani

Il nostro inviato Elia Milani si trova a Bat Yam, nel sud di Tel Aviv, il posto più colpito dai missili iraniani nella notte. "Sono ancora in corso le operazioni di ricerca, due persone sono sotto le macerie. Sei le vittime nel bombardamento di ieri sera in questo quartiere", dice. Elia Milani ha riportato anche le parole del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, arrivato a Bat Yam: "Se Khamenei pensa di metterci in ginocchio dopo un bombardamento simile si sbaglia".