Il "New York Times" dedica un articolo al Treno del Foliage

Colori e magia dell'autunno, ammirati dal finestrino di un treno, quello del foliage, lungo la storica ferrovia Vigezzina Centovalli, tra Italia e Svizzera, che ora conquista anche l’America. Il meraviglioso viaggio da Domodossola - in Piemonte -, a Locarno - sulla sponda svizzera del Lago Maggiore -, è stato annoverato dal New York Times tra i 5 viaggi autunnali più belli da fare in Europa, attraverso i colori caldi dell’autunno, le foreste buie e i fiumi alpini. 52 chilometri di paesaggio fiabesco, da ammirare tra ottobre e novembre, quando il rosso, il giallo e l’arancione delle foglie creano un manto caldo e avvolgente che lascia senza fiato. Per gli americani nulla da invidiare all'atmosfera di Central Park, probabilmente. La bellezza delle faggete dorate e dei boschi di castagno ha attraversato l’Oceano e conquistato la Grande Mela. E come in un quadro, incorniciati dalle sfumature fiammanti, ci sono i borghi di Domodossola e Locarno, tra la Valle Vigezzo e il Canton Ticino. Lungo il percorso c’è la possibilità di avventurarsi alla scoperta di nuovi scorci grazie a una sosta intermedia facoltativa da fare all’andata o al ritorno.