Il New Jersey finisce sott'acqua: le immagini dall'elicottero

Due persone sono morte nel New Jersey, nella città di Plainfield, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è stata travolta dalle acque durante una tempesta che ha attraversato il nord-est degli Stati Uniti. Alcune strade, non solo in New Jersey ma anche in Pennsylvania, sono rimaste chiuse e si sono verificati decine di ritardi e cancellazioni di voli negli aeroporti della zona, tra cui 159 cancellazioni totali all'aeroporto Newark Liberty