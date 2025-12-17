Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
L'EVENTO "CODMAS"

Il Natale di Call of Duty

Activision aggiorna i suoi sparatutto in tempo per le vacanze natalizie.

17 Dic 2025 - 12:20
01:32 