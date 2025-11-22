Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni

Classe e ironia: Ornella Vanoni era amata da tutti e i messaggi di cordoglio di colleghi e soprattutto amici del mondo dello spettacolo si susseguono ininterrotti dal momento dell'annuncio della sua scomparsa. Gino Paoli pubblica una foto in bianco e nero di loro due insieme, giovanissimi, che dice più di mille parole. Sono tante le sue eredi, le cantanti italiane, a esprimersi: per Laura Pausini era la sua artista preferita, Elisa la saluta con un "ciao, regina", Elodie, che aveva duettato con lei, la ricorda come "diva e amica". Paola Turci la chiama "madre", Patty Pravo usa il nomignolo affettuoso "Ornellik". Annalisa, al termine di un concerto, commenta: "Era immensa, in ogni sua manifestazione artistica e umana". Secondo Loredana Bertè era "senza fine", Fiorella Mannoia scrive: "Tutte le parole mi sembrano banali, e lei odiava la banalità". E ancora Iva Zanicch, Gianni Morandi, Samuele Bersani, Jovanotti, Renato Zero...