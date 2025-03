Il "modello Caivano" esportato per otto città

A Napoli Caivano, diventa un modello da imitare e il governo punta replicare quanto realizzato anche in altre zone difficili del paese, che saranno presto bonificate.

Nasce così il decreto Caivano Bis definito ieri dalla premier e dai ministri Piantedosi, Abodi e Foti, nel corso di un incontro con i sindaci di Roma, Napoli, Rosarno, San Ferdinando, Palermo e Catania. "A Caivano - ha detto la presidente del consiglio - abbiamo dimostrato che le cose posso cambiare, nessuno ci credeva ma lo abbiamo fatto. In un territorio complesso, abbandonato e dimenticato per decenni, abbiamo detto alle persone perbene e oneste che dello stato potevano tornare a fidarsi".