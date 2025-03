Il ministro Valditara a Scampia: "Lanciamo un grande progetto per Napoli"

"Lanciamo un grande progetto per Napoli. A partire da alcuni quartieri, a partire da alcuni municipi che secondo le indagini di Invalsi presentano le maggiori criticità per quanto riguarda la dispersione scolastica". Ad annunciarlo è il ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al termine della visita all'Iti Galileo Ferraris di Scampia. "Stanziamo qualcosa come 12 milioni di euro. Una cifra veramente molto significativa che ovviamente si va ad aggiungere alle tante altre risorse europee del Pnrr, ministeriali che stanziamo normalmente per l'inclusione scolastica, per la didattica e quant'altro".