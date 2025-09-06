Il ministro Pichetto Fratin a Tgcom24: "Stoccaggi del gas al 90%, siamo il primo Paese in Ue"

"Come livello di stoccaggi in vista dell'inverno siamo il primo Paese in Europa: sfioriamo il 90%. Gli stoccaggi sono fondamentali per garantire la sicurezza durante l'inverno, per 'ammortizzare' il prezzo ed evitare il rischio di una sua 'esplosione'. Anche gli altri Paesi, pur meno dell'Italia, sono a buon punto", ha affermato Pichetto Fratin. "In Italia siamo completamente affrancati dal gas russo dal primo gennaio 2025. In Europa alcuni Paesi sono ancora molto dipendenti dalla Russia, come Slovacchia e Ungheria, che però hanno una deroga fino al 31 dicembre 2027", ha poi ricordato il ministro. Sul gas liquefatto americano, Pichetto Fratin ha spiegato che "oggi come oggi ha un prezzo che viene definito 'conveniente'. Parte dalla costa statunitense a circa 10 dollari al mega-wattora, mentre il prezzo del Ttf arriva al 32-33 euro al mega-wattora. Quando arriva in Europa prende però il prezzo europeo, e questo è il problema".