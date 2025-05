Il lago di Como meta di paperoni da tutto il mondo

Il lago di Como si conferma una delle mete preferite dai paperoni stranieri che cercano immobili di pregio in Italia. Negli anni è diventato luogo prediletto per privati e aziende che intendono investire sul nostro territorio. I prezzi delle case sono cresciuti e località come Cernobbio, Como, Laglio e Blevio sono diventate mete per chi desidera proprietà esclusive. I nuovi investitori arrivano da New York, Emirati Arabi, Montecarlo ma anche da Russia, Asia e Sudamerica.