Il Giappone per la prima volta in 50 anni senza panda

Per la prima volta in oltre mezzo secolo, in Giappone non sarà più possibile fotografare i popolarissimi panda negli zoo del Paese, una conseguenza dell'inasprirsi dei rapporti diplomatici con Pechino. I due ultimi esemplari presenti, i gemelli Lei Lei e Xiao Xiao, nati allo zoo di Ueno a Tokyo nel 2021, saranno infatti rimpatriati in Cina entro la fine di gennaio, ben prima della scadenza formale del prestito fissata a febbraio. La loro partenza segnerà la prima assenza totale di panda in Giappone dal 1972, anno in cui la prima coppia di animali fu donata per celebrare la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Tokyo e Pechino.