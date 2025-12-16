Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
UNA DECISIONE POLITICA

Il Giappone per la prima volta in 50 anni senza panda

Tokyo paga lo scontro diplomatico con Pechino

16 Dic 2025 - 10:18
00:54 

Per la prima volta in oltre mezzo secolo, in Giappone non sarà più possibile fotografare i popolarissimi panda negli zoo del Paese, una conseguenza dell'inasprirsi dei rapporti diplomatici con Pechino. I due ultimi esemplari presenti, i gemelli Lei Lei e Xiao Xiao, nati allo zoo di Ueno a Tokyo nel 2021, saranno infatti rimpatriati in Cina entro la fine di gennaio, ben prima della scadenza formale del prestito fissata a febbraio. La loro partenza segnerà la prima assenza totale di panda in Giappone dal 1972, anno in cui la prima coppia di animali fu donata per celebrare la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Tokyo e Pechino.

panda
video evidenza
giappone