Greta Thunberg a bordo

Il giallo della Flotilla: colpita da un drone in acque turche, ma le autorità smentiscono

A bordo si sviluppa un incendio, gli attivisti gridano impauriti

di Alessandro Tallarida
09 Set 2025 - 12:35
01:29 

La mezzanotte è passata da 30 minuti circa. La Family Boat, la nave principale della Global Sumud Flottilla, quella che ospita tra gli altri anche Greta Thumberg, viene colpita. "E' stato un drone, non ci sono dubbi" sostengono alcuni dei partecipanti alla missione internazionale. L'imbarcazione si trovava ormeggiata a circa 150 metri dalle coste delle Tunisia. Ma proprio le autorità località smentiscono la versione del drone lanciato contro la Flotilla.

