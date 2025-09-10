Logo Tgcom24
secondo la corte dei conti

Il fisco che perdona

Secondo la relazione sul rendiconto della Corte dei Conti, dal 2018 a"oggi sono stati cancellati debiti all'erario per 82 miliardi di euro

di Stefania Scordio
10 Set 2025 - 12:55
Un fisco amico e che perdona. Secondo la relazione sul rendiconto della Corte dei Conti, dal 2018 ad oggi sono stati cancellati debiti all'erario per 82 miliardi - di cui 19 soltanto nell'ultimo intervento - grazie alle misure di smaltimento e discarico delle cartelle. Interventi ripetuti che in 7 anni sono andati incontro ai contribuenti in difficoltà. In questo periodo il fisco ha regolarizzato soprattutto posizioni non esigibili cioè quelle di debitori falliti, insolventi, irreperibili, oggetto di contenzioso giudiziario e così via.

