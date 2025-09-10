Il fisco che perdona

Un fisco amico e che perdona. Secondo la relazione sul rendiconto della Corte dei Conti, dal 2018 ad oggi sono stati cancellati debiti all'erario per 82 miliardi - di cui 19 soltanto nell'ultimo intervento - grazie alle misure di smaltimento e discarico delle cartelle. Interventi ripetuti che in 7 anni sono andati incontro ai contribuenti in difficoltà. In questo periodo il fisco ha regolarizzato soprattutto posizioni non esigibili cioè quelle di debitori falliti, insolventi, irreperibili, oggetto di contenzioso giudiziario e così via.