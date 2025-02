Il "divino" Trump e l'ultima idea per Gaza

Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per istituire, per la prima volta presso la Casa Bianca, un Ufficio della Fede. A guidarlo è stata chiamata Paula White, un personaggio dalla storia controversa, nota per essere una telepredicatrice, pastore della cosiddetta teologia della prosperità, da anni consulente spirituale del presidente degli Stati Uniti. L'annuncio è stato accompagnato da un’immagine studiata nei minimi dettagli.