Il dialogo della svolta: Trump e Zelensky faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco

Pochi minuti, quindici in tutto, per una conversazione che sia questi scatti che i primi commenti dei due protagonisti raccontano come opposta a quel duello, aspro e irrituale, consumato nello Studio Ovale. Zelensky suggella immediatamente sui social la caratura dello scambio: "Momento altamente simbolico - scrive su X - Potrebbe diventare storico se raggiungessimo risultati". Negli stessi minuti Trump affida al suo "Truth" un commento mai così aspro verso Putin: "Non aveva motivo di lanciare missili sui civili, mi fa pensare di non voler fermare la guerra". A stretto giro arriva dal Cremlino una dichiarazione del presidente della Federazione Russa: "Sono pronto a negoziare senza condizioni".