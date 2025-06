Il decollo e lo schianto dell'Air India AI171

Un nuovo video, tratto dalle telecamere di sorveglianza, mostra il decollo molto difficoltoso e la caduta, dopo pochi secondi, dell'Air India AI171. L'aereo mostra evidenti problemi a staccarsi da terra e prendere quota: cosa che infatti non riesce a fare e si schianta in breve tempo con 242 passeggeri a bordo. In molti sottolineano come da queste immagini si veda la mancata apertura dei flap sulle ali.