Economia
le conseguenze in Europa

Il conto dei dazi: meno crescita, più inflazione

L'accordo tra Usa-Ue di tariffe al 15% peserà sull'Italia per circa 7-8 miliardi su una base di quasi 70 miliardi annui di esportazioni complessive

di Leonardo Panetta
01 Set 2025 - 12:42
01:32 

Meno crescita, più inflazione. E' il timore che accompagna le prime valutazioni sulle conseguenze dei dazi voluti da Donald Trump. La scelta del presidente degli Stati Uniti, mirata a compensare i tagli fiscali della sua manovra, avrà un impatto sull'economia globale ma anche interna. L'accordo siglato con l'Ue di tariffe al 15% ad esempio peserà sull'Italia per circa 7-8 miliardi su una base di quasi 70 miliardi annui di esportazioni complessive. Tra i settori più colpiti meccanica, chimica, farmaceutica, moda, agroalimentare, mezzi di trasporto.

