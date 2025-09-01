Il conto dei dazi: meno crescita, più inflazione

L'accordo tra Usa-Ue di tariffe al 15% peserà sull'Italia per circa 7-8 miliardi su una base di quasi 70 miliardi annui di esportazioni complessivedi Leonardo Panetta
Meno crescita, più inflazione. E' il timore che accompagna le prime valutazioni sulle conseguenze dei dazi voluti da Donald Trump. La scelta del presidente degli Stati Uniti, mirata a compensare i tagli fiscali della sua manovra, avrà un impatto sull'economia globale ma anche interna. L'accordo siglato con l'Ue di tariffe al 15% ad esempio peserà sull'Italia per circa 7-8 miliardi su una base di quasi 70 miliardi annui di esportazioni complessive. Tra i settori più colpiti meccanica, chimica, farmaceutica, moda, agroalimentare, mezzi di trasporto.
