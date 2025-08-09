Logo Tgcom24
verso una tv paneuropea

Il cda di Prosiebensat.1 ai soci: "Aderite alla proposta di Mfe"

L'operazione del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi dimostra la capacità di sperimentare con coraggio un modello di business che ha successo in Italia e in Spagna

09 Ago 2025 - 08:58
01:53 
pier silvio berlusconi
mfe