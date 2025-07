Il Campidoglio cancella i manifesti della Lega

"Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore", "Scippi in metro? Ora finisci in galera senza scuse?". E ancora: "Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera subito". Questi gli slogan che campeggiavano sui manifesti della Lega che dovevano servire a mostrare i vantaggi effettivi del decreto Sicurezza. Ma quelle affissioni sono state rimosse in tutta la Capitale su spinta del Comune, che assicura di aver agito "a seguito di segnalazioni ricevute da cittadini" perché a corredo di questi ultimi ci sarebbero delle immagini che trasmetterebbero degli espliciti stereotipi razziali. I vertici del partito guidato da Matteo Salvini non ci stanno e insorgono: "Siamo stati censurati da Roma, è un bavaglio comunista".