Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
parola del telgraph

Il balcone di Giulietta o il giro in gondola? Sopravvalutati

Il Telegraph demolisce due icone del turismo veneto perché costose"

di Alessandro Ongarato
29 Dic 2025 - 19:35
01:39 

Il balcone di Giulietta o il giro in gondola? Per il Telegraph sono da evitare: niente di romantico. Il quotidiano britannico demolisce due icone del turismo veneto perché costose e sopravvalutate.