Iginio Massari e la lezione sul panettone: "È un'icona italiana"

Ma ciò che non deve mai mancare per il maestro, 83 anni, è l'amore per la propria professione. Un insegnamento da tramandare ai pasticceri di domani. "Se uno dice che è un sacrificio farlo, gli dico che è meglio che cambi lavoro. Il mio lavoro mi diverte, non ha né sabato né domenica, non sono capace a fare le vacanze perché il mio lavoro mi ha dato tutto quello che ho".