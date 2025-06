Ibrahim e Selina, 11 anni e già adulti: storie di infanzia rubata tra Kabul e Damasco

"Quando il ferro viene colpito dal martello, diventa più forte. Penso che gli esseri umani siano come il ferro", dice Ibrahim, 11 anni, apprendista fabbro a Kabul. Va a scuola e lavora per aiutare la sua famiglia, come Selina, coetanea di Damasco, che vende focacce fino a notte fonda. Le loro storie raccontano un’infanzia negata. Secondo l’Unicef, un bambino su cinque nei paesi più poveri del mondo è costretto a lavorare, spesso in condizioni pericolose e senza tutela. In Siria e Afghanistan, devastati da anni di guerra, mancano scuole, insegnanti e opportunità: il lavoro infantile è spesso l’unica via per sopravvivere.