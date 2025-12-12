Logo Tgcom24
I veterani di Lords of the Fallen

Il capitolo originale del soulslike si aggiorna alla versione 2.5 con tante novità.

12 Dic 2025 - 08:38
03:20 