I Pooh compiono 60 anni

La grande celebrazione di questo traguardo nel 2026 con un tour nei palasport in autunno, due date per ogni tappa

di Rossella Russo
25 Ott 2025 - 19:07
01:38 

I Pooh compiono 60 anni. È la band italiana dei record: 60 anni di storia, 60 anni di musica, 60 anni di emozioni, oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e canzoni che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop rock in Italia.

Era il 1966, quando dei ragazzi pieni di speranze hanno iniziato a riscrivere la storia della musica italiana. La grande celebrazione di questo traguardo nel 2026 con un tour nei palasport in autunno, due date per ogni tappa.

Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno dunque protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà i loro 60 anni di musica e di amicizia.

