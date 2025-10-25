La grande celebrazione di questo traguardo nel 2026 con un tour nei palasport in autunno, due date per ogni tappadi Rossella Russo
I Pooh compiono 60 anni. È la band italiana dei record: 60 anni di storia, 60 anni di musica, 60 anni di emozioni, oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e canzoni che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop rock in Italia.
Era il 1966, quando dei ragazzi pieni di speranze hanno iniziato a riscrivere la storia della musica italiana. La grande celebrazione di questo traguardo nel 2026 con un tour nei palasport in autunno, due date per ogni tappa.
Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno dunque protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà i loro 60 anni di musica e di amicizia.